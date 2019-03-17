تعرف على تطورات معركة استعادة آخر جيب لداعش في سوريا

قالت مصادر إعلامية إن منطقة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، شهدت، اليوم الأحد، هدوء نسبيا، بعد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية.

وتحوال قوات منذ أسابيع سوريا الديمقراطية (قسد) إلى طرد داعش من هذا الجيب.

وأضافت المصادر، أن قسد فجرت نفقين لتنظيم داعش وعددا من مخازن الأسلحة في المنطقة.

وشكَّل المدنيون الموجودون في منطقة عقبة في طريق الحسم السريع للمعركة.

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وطبقا للمصادر، فإنه منذ البارحة لم يخرج أي مدني من منطقة الباغوز.

وكان المئات من مسلحي التنظيم قد سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الماضية.

وسيطر التنظيم، عامي 2013 ـ 2014، على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

وتمكنت قوات محلية مدعومة من التحالف الدولي من طرد التنظيم من كل المناطق التي سيطر عليها وأقام فيها خلافة مزعومة.