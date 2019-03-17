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إعادة فتح مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد إغلاقه لمخاوف أمنية

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جدة - خالد شويل - رويترز (ولنجتون )

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم (الأحد) إن مطار مدينة دانيدن أُعيد فتحه بعد أن اتضح أن عبوة مثيرة للريبة عُثر عليها بأرض المطار لا تشكل أي خطر.

كان المطار قد أُغلق قبل عدة ساعات بعد الإبلاغ عن هذه العبوة.

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وقالت الشرطة في بيان «فريق مكافحة المتفجرات التابع لقوة الدفاع النيوزيلندية قام بتحييد العبوة وتم تأمين المكان الذي عثر عليها فيه».

وتابع البيان «التحقيقات جارية لمعرفة من الذي ترك هذه العبوة».

وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني مرتفع منذ قيام مسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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