شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مطار دانيدن في نيوزيلندا بعد إغلاقه لمخاوف أمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ولنجتون )

قالت الشرطة النيوزيلندية اليوم (الأحد) إن مطار مدينة دانيدن أُعيد فتحه بعد أن اتضح أن عبوة مثيرة للريبة عُثر عليها بأرض المطار لا تشكل أي خطر.

كان المطار قد أُغلق قبل عدة ساعات بعد الإبلاغ عن هذه العبوة.

Advertisements

وقالت الشرطة في بيان «فريق مكافحة المتفجرات التابع لقوة الدفاع النيوزيلندية قام بتحييد العبوة وتم تأمين المكان الذي عثر عليها فيه».

وتابع البيان «التحقيقات جارية لمعرفة من الذي ترك هذه العبوة».

وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني مرتفع منذ قيام مسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.