الحزب الحاكم بالجزائر للمتظاهرين: اختاروا ممثليكم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حسين خلدون ، في مقابلة مع العربية، مساء الأحد أن الحزب لن يكون ضد الشعب.

وقال:" نحيي الحراك الشعبي ونقف إلى جانب المطالَب المشروعة والمعقولة".

إلى ذلك، دعا الحراك الشعبي لاختيار قادة ووضع مقترحات لبناء الجمهورية الجديدة، والمشاركة في الندوة الوطنية المزمع تشكيلها من أجل وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد أن هناك بالفعل اجماع وطني في البلاد على تغيير النظام.

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وأضاف أن الندوة الوطنية ستنتج برلماناً منتخباً، وبالتالي تغييراً في المشهد السياسي. واقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفذ ما ينتج عن الندوة الوطنية.

أما عن الاتهامات للجبهة بأنها أصبحت من الماضي، فقال:" نحن معتادون على الأصوات التي تطالب الجبهة بالذهاب إلى المتحف، فهناك من راهن على زوالها منذ الثمانينات، لكنها صمام أمان للشعب الجزائر."

"بوتفليقة مناضل"

كما أوضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس متمسكا بالبقاء في الحكم، وإنما يريد انتقالا سلساً للسلطة.

وقال:" بوتفليقة يحترم كرئيس جمهورية ومناضل في الثورة، وليس من الأخلاق أن نتخلى عن شخص ضحى من أجل الوطن."

إلى ذلك، شدد على أن إلغاء المؤسسات القائمة مغامرة تدخل البلاد في نفق مظلم.