شكرا لقرائتكم عين الإخوان على حراك الجزائر.. وجدي غنيم يحرض من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على وقع تنامي الحراك الشعبي في الجزائر المطالب بإجراء تغيير سياسي، ترتفع أيضاً رهانات جماعة الإخوان المسلمين على تلك الأحداث، من خلال محاولات قياداتها اختراق المسيرات لتوجيهها نحو الفوضى.

فبعد أن تصدّى المتظاهرون الجزائريون، يوم الجمعة، لمحاولة إخوان الجزائر الركوب على حراكهم الشعبي الرافض لتمديد ولاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الرابعة، عندما قاموا بطرد زعيمهم "عبدالله جاب الله"، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإخواني، من المسيرات، أطل وجه إخواني آخر برأسه..

ففي تسجيل له على قناته بموقع يوتيوب حمل عنوان "تحية إلى شعب الجزائر المسلم الأبي"، هاجم القيادي الإخواني وجدي غنيم النظام الجزائري والمؤسسة العسكرية، واتهمهما بالعمالة إلى فرنسا، ودعا المتظاهرين إلى الخروج لما أسماه "الجهاد ضد النظام وتطبيق الشريعة الإسلامية".

كما وجه رسالة مشفرة إلى عناصر الإخوان في الجزائر للخروج من أجل خطف الحراك الشبابي الذي ينادي بتغيير ديمقراطي، قائلاً " أريد من إخواني الخروج ورفع الشعارات الإسلامية".

ناشط يعلق: غنيم لاجئ في تركيا العلمانية ويريد تطبيق الشريعة بالجزائر

وفور انتشار الفيديو، استنكر الناشطون الجزائريون، تصريحات الداعية المصري التي تدعو إلى "الدمار والإرهاب"، داعين إياه إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي، وعدم استثمار حراكهم الشعبي من أجل الدعوة إلى الفتنة والتحريض على الفوضى، معبرين عن رفضهم لأي دور لجماعة الإخوان، واستعدادهم التصدي لمشروعهم التخريبي.

Advertisements

وعلّق ناشط يدعى أمين حمادي قائلاً" نرى هذا الإخواني وجدي غنيم يطالب الجزائريين بالجهاد لإقامة الدولة الإسلامية، وليس التظاهر من أجل دولة ديمقراطية، بل حتى رمى وقذف المجاهدة جميلة بوحيرد، و للتذكير فإن وجدي غنيم لاجئ في تركيا العلمانية، ولكم أن تتخيلوا عن ما سيحصل له لو تجرأ و خرج في الشارع هناك ، و طالب الأتراك بإقامة الشريعة وإلغاء العلمانية".

كما نبّه حمادي إلى خطورة تنظيم الإخوان على الحراك الجزائري، قائلاً: "أ لم أقل لكم إن الإخوان المدعششين سوف يخرجون من أصقاع الأرض من جحورهم وأعشاشهم كالغربان، ليركبوا حراك الشعب الجزائري و يغتصبوا منجزاته، حتّى لا تكون هناك جزائر حرة و ديموقراطية".

إلى ذلك، تم تداول تم تداول رقم هاتف وجدي غنيم على مواقع التواصل الإجتماعي، وطالب ناشطون بضرورة شنّ هجوم على هذا الداعية الذي وصفه بعضهم بـ" تاجر الدين"، من أجل لجمه.

وعلى عكس المتظاهرين وقوات الأمن الذين أبدوا منذ بداية الحراك الشعبي، انضباطا كبيرا، يسعى الإخوان ومن يدور في فلكهم إلى إفساد المظاهرات واستغلال الشارع سياسياً من أجل تمرير شعارات وبيانات تخدم أجندتهم.

يذكر أن الجزائريين تصدوا الجمعة إلى زعيم الإخوان بالجزائر "عبدالله جاب الله" رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإخواني، وقاموا بطرده من المظاهرات، معبريّن عن رفضهم لوجود أي وجه من وجوه الإخوان، خشية تكرار سيناريو التسعينات، عندما دخل "الإسلاميون" في حرب مريرة مع الجيش، أدت إلى وفاة حوالي ربع مليون جزائري.