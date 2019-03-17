الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا حول هجوم بالسلاح الأبيض

اسماء السيد - لندن: اعلنت الشرطة البريطانية الاحد فتح تحقيق في عمل إرهابي إثر هجوم بالسلاح الابيض "مستلهم من اليمين المتطرف"، وقع مساء السبت في ستانويل بمنطقة سوراي(جنوب شرق انكلترا).

وقالت شرطة مكافحة الارهاب في جنوب شرق البلاد في بيان إنها تجري "تحقيقا حول حادث وقع مساء امس (السبت) وأعلن اليوم أنه إرهابي بعد اعتقال شخص يشتبه بارتكابه محاولة قتل والتعرض للنظام العام بدافع عنصري في (منطقة) سوراي".

وقبيل الساعة 22,30، أبلغت شرطة سوراي أن شخصا مزودا عصا بيسبول وسكينا يظهر سلوكا عدوانيا ويطلق هتافات عنصرية.

وبعيد ذلك، تم الابلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.

وتعتقد الشرطة ان المشتبه بالاعتداء هو الشخص نفسه الذي نسب إليه السلوك العدواني.

Advertisements

واعتقل شخص في الخمسين من عمره ثم اوقف احتياطيا. وتم نقل الضحية (19 عاما) الى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.

وقال قائد شرطة مكافحة الارهاب نيل باسو في البيان إن "الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، واعتبر تاليا حادثا إرهابيا".

واضاف أن "الشرطة عازمة على مكافحة كل اشكال الايديولوجيا المتطرفة السامة والتي قد تهدد الامن العام".

واعلنت الشرطة البريطانية الجمعة تعزيز المراقبة حول مساجد البلاد بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا.