سكان نيوزيلندا يرقصون «الهاكا» حداداً على ضحايا المسجدين

أدت مجموعات مختلفة من سكان نيوزيلندا الأصليين (الماوريين) رقصتهم التقليدية المعروفة باسم (هاكا)، أمس، حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابى على المسجدين فى مدينة كرايست تشيرش الذى أسفر عن استشهاد 50 مصلياً.
وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر أفراداً من سكان نيوزيلندا الأصليين وهم يرقصوننوعاً من الهاكا يعرف باسم «ماناوا ويرا» الذى عادة ما يؤدى فى الجنائز وغيرها من المناسبات مثل الترحيب بكبار الضيوف والاحتفاء بالانتصارات العسكرية.
وقديماً كان المقاتلون يؤدون هذه الرقصة، التى تعتمد على أوضاع جسدية معينة
وانتشر السكان بين المجموعات، مقدمين الزهور لضحايا الهجوم الذى وصفته رئيسة وزراء نيوزيلندا بالإرهابى، وأسوأ حادث قتل جماعى فى البلاد. وكانت السلطات، التى رفعت مستوى الخطر الأمنى إلى أعلى درجة، وجهت تهمة القتل، السبت، إلى الأسترالى برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً).
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