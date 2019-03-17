فيديو.. إيران تسعى لتدمير الشرق الأوسط من خلال العراق

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تحذير للعراق بسبب إيران".
وأوضح الفيديو أن هناك تحذيرًا أمريكيا من خطة خبيثة لإيران، لاستخدام البنوك العراقية، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، قد أعلنأن طهران تخطط لاستخدام البوك العراقية لتمويل ميليشياتها الإرهابية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقال هوك: "علينا أن نرى حال الشعب الإيراني في عهد
وشدد فيديو مداد نيوز، على أن إيران تسعى لتدمير الشرق الأوسط عبر بوابة العراق.
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