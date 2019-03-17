وزير الإعلام العمانى: الثقافة هى ملاذ الإنسانية ومستقبلها

أكد الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بسلطنة عمان أن الثقافة هي ملاذ الإنسانية ومستقبلها، حيث تعلمنا الإصغاء إلى الآخر ومد يد التآخي وتعزيز الحوار وتعظيم القيم الإنسانية المشتركة.
وترأس وزير الإعلام العماني وفد بلاده في فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب في فرنسا، حيثتشارك السلطنة كضيف خاص في فعاليات المعرض الـ39.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الحسني قوله، في كلمة اليوم الأحد، إن مشاركة السلطنة كضيف خاص في معرض باريس الدولي للكتاب تحت عنوان "السلام عبر كتب مفتوحة" يؤكد
وأضاف: "جئنا إلى باريس النور والثقافة، نحمل الكلمة في كتاب مفتوح عنوانه السلام والمحبة، والانفتاح والتآخي، والتواصل الإنساني والحضاري"، موضحا أن ثقافة السلام تنأى بنفسها عن الصراعات والحروب والنزاعات وتبني على ما هو مشترك، وهذه هي العلاقات العُمانية - الفرنسية حاضرا ومستقبلا.
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