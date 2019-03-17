مظاهرات تجتاح ألمانيا ضد العنصرية واليمين المتطرف

تظاهر الآلاف فى ألمانيا ضد العنصرية والأحزاب اليمينية المتطرفة والشيوعية، ووقفوا دقيقة صمتاً على أرواح ضحايا الاعتداء الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا.
وحمل المتظاهرون فى «مسيرة ضد العنصرية» لافتات كتبوا عليها «العنصرية ليست بديلاً» و«لا مكان للنازيين».
وانتقلت المظاهرات من برلين إلى عدة مدن أخرى، وتعتزم وزارةالداخلية إصدار قانون يشدد من الإجراءات بحق طالبى اللجوء الذين لا يكشفون عن هوياتهم الحقيقية.
وفى نيوزيلندا.. أعلنت السلطات غلق مطار «دانيدن» بعد العثور على طرد مشبوه، بعد يومين من مذبحة المسجدين، والتى راح ضحيتها 51 شخصاً
وحذر إعلاميون أوروبيون من حركات اليمين المتطرف أو ما يسمى داعش البيضاء التى تنحاز للعرق الأبيض، ويطلقون على أنفسهم المتفوقين البيض، مشيرين إلى أنهم يرهبون العالم بأفكارهم المتشددة.
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