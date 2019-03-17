نيوزيلنديون يؤدون رقصة الحرب حدادا على ضحايا كرايست تشيرش

أدى أفراد من قبائل "الماوري" سكان البلاد الأصليين، رقصة "الهاكا" بالقرب من مسجد النور تكريما لضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرش الذي راح ضحيته51 شخصا وأصيب نحو 50. راح ضحيته51 شخصا وأصيب نحو 50. وأقيمت الرقصة التقليدية التي تعرف باسم "رقصة Advertisements الحرب" أمام حشد كبير في الجهة المقابلة للمسجد. و"الهاكا" رقصة حرب قديمة تعود للسكان الأصليين لنيوزيلندا "الماوري"، وتتم تأديتها في حفلات الزفاف والجنازات وفي التحديات الرياضية وخاصة الركبي.

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