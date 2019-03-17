تحطم طائرة أمريكية دون طيار شمال أفغانستان

أعلنت القوات المُسلحة الأفغانية، تحطم طائرة أمريكية دون طيار بالقرب من مطار باجرام، أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في في أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية عن بيان للقوات المسلحة أن طائرة أمريكية بدون طيار هوت اليوم داخل مهبط جوي
وأكد البيان عدم سقوط ضحايا، موضحا أن الحادث مازال قيد التحقيق.
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