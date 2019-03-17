الكرملين: لم نتلق اقتراحات من أمريكا بشأن محادثات نزع التسلح

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئاسة الروسية لم تتلق من الولايات المتحدة أية اقتراحات بشأن محادثات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي ونزع التسلح من واشنطن.



وردا على تصريحات لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب للأمن القومي جون بولتون، لم يستبعد فيها إجراء محادثات لضبط التسلح مع روسيا والصين، قال بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "لم نتلق مقترحات واضحة(من الولايات المتحدة) حتى الآن".



وتسود الأوساط الدولية مخاوف من سباق تسلح بين واشنطن وموسكو بعد تعليق الجانبين مشاركتهما في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، في وقت مبكر من هذا العام، الأمر الذي دفع أطرافا دولية لدعوة البلدين إلى التفاوض مجددا حول مسألة ضبط التسلح.