«الصنداي تليجراف»: مونديال 2022 في البلد الخطأ والفكرة الأسوأ في التاريخ

دينا محمود (لندن)

شنت صحيفة «الصنداي تليجراف» البريطانية واسعة الانتشار هجوماً عنيفاً على الإبقاء على النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم حتى الآن في قطر، واعتبرت أن إصرار الاتحاد الدولي «الفيفا» على التغاضي عن كل ما يشوب هذا الملف من شبهات فساد ومشكلاتٍ تنظيميةٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان يشكل دليلاً على أنه لا يكترث سوى بـ «المال» ولا شيء غيره.

وفي مقالٍ شديد اللهجة لكبير الصحفيين الرياضيين فيها سام والاس، استنكرت الصحيفة ذات توجهات يمين الوسط - والتي تُوصف بالمقربة من حزب المحافظين الحاكم - الخطط التي يتبناها «الفيفا» لتوسيع حجم المشاركة في البطولة من 32 منتخباً إلى 48، قائلةً إن المونديال المقبل «وهو من الأصل كأس العالم الخطأ في المكان الخطأ بسبب الطقس الخطأ، سيصبح كذلك البطولة التي تضم العدد غير الصحيح من المنتخبات، التي سيلعب بعضها في البلد الخطأ للاستضافة»، في إشارة إلى إمكانية إقامة بعض اللقاءات خارج الأراضي القطرية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى مفارقةٍ مريرةٍ مفادها أن «السمة الدائمة» لكأس العالم القادم الذي لم يتبق على موعد انطلاقه سوى أقل من أربع سنوات، تتمثل في أنه يمضي باستمرار من سيئ إلى أسوأ، وأنك «عندما تحسب أنه لا يمكن أن يصبح في مرحلةٍ أكثر سوءاً مما تراه، فإن ذلك يحدث وبطريقةٍ سحرية».

وأشارت إلى أن التعامل مع هذه البطولة - التي وصفتها بأنها أسوأ فكرة طرأت على ذهن «الفيفا» على الإطلاق - يبدو أنه يعتمد على نهجٍ قوامه «توقع الأكثر بشاعة»، وهو ما يعود إلى قائمةٍ من الأسباب التي يأتي في صدارتها «حرمان العمال المهاجرين (المنخرطين في تشييد المنشآت والمرافق اللازمة للمونديال) من حقوق الإنسان الأساسية، (وتركهم) يحتضرون في ظروف عملٍ (في مناطق) تسودها درجات الحرارة الموجودة في الصحراء».

يُضاف إلى ذلك - كما أكد كاتب المقال - العزلة التي تعاني منها قطر في محيطها الإقليمي، في ضوء «أن العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مقطوعة، بسبب الروابط المشؤومة القائمة بين الدوحة وجماعاتٍ متطرفةٍ معينة».

وتهكم الكاتب على تغاضي «الفيفا» عن هذه الصلات الوثيقة، وما أسفرت عنه من مقاطعةٍ دبلوماسيةٍ صارمةٍ وواسعة النطاق مفروضة على «نظام الحمدين»، قائلاً إن وجود مثل هذه المقاطعة «في إحدى أكثر مناطق العالم حساسيةً من الوجهة السياسية، لا يمثل شيئاً ذا بال بالنسبة لـ «الفيفا»، إذا كانت مباراةٌ في دور المجموعات بين منتخبيْ لوكسمبورج والرأس الأخضر على المحك!».

ولا يقف الأمر عند هذا الحد - كما تقول الصحيفة - بل يمتد إلى الكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالدويلة المعزولة نفسها، مثل أنها تفتقر «لأي تاريخٍ ديمقراطيٍ، وأنها دولةٌ.. لا يعتبر فيها العنف المنزلي جريمةً يعاقب عليها القانون»، وهي أشياءٌ يؤكد كاتب المقال أنها تجعل الجرائم التي ارْتُكِبَتْ بحق كرة القدم بهدف إقامة البطولة قسراً في قطر، «أقل وطأة وشأناً» إذا ما قورنت بها.

فمن بين ما اقترفه الاتحاد الدولي للكرة في هذا الصدد، «إعادة ترتيب البطولات المحلية (لكرة القدم) على مدى عامين كاملين للسماح لأعظم المنافسات المرتبطة بكرة القدم بأن تُحشر عنوةً في موسم أعياد الميلاد»، وهو ما سيربك الكثير من البطولات الكبرى، على غرار الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسخرت الصحيفة البريطانية من التصويت الذي أجرته اللجنة التنفيذية التابعة لـ «الفيفا» أواخر عام 2010، وأسفر عن القرار المثير للجدل الخاص بمنح حق تنظيم كأس العالم لقطر رغم وجود منافسين أكثر منها خبرةً في استضافة البطولات الرياضية الكبرى. وقالت في هذا الشأن إن هذه الخطوة «تتنافس بشدة مع قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على لقب أكبر كارثةٍ عنقوديةٍ من صنع البشر».

وأضافت بالقول إن من بين أسوأ ما يصم ملف مونديال قطر المشبوه «أنه طالما استمر التسامح مع الفساد الذي يشوب العملية المتعلقة به برمتها، أصبح من الممكن التعامل بلا مبالاة مع أي حرياتٍ تُسلب على هذا الدرب»، مُشيرةً في ذلك الصدد إلى خطط توسيع حجم المشاركة في البطولة، وما تحظى به ذلك من موافقةٍ من جانب المؤتمر العام لـ «الفيفا»، رغم أن هذا سيمثل «مشكلةً جسيمةً للغاية بالنسبة للبنية التحتية المتوافرة في قطر وقدرتها على استيعاب الزائرين».

وألمحت الصحيفة المرموقة إلى أن وضع هذا القرار موضع التطبيق يعني المزيد من إنهاك العمالة الأجنبية «التي نعلم مدى المشقة التي تتكبدها في العمل» من الأصل، وذلك لتحقيق هدفٍ «لا يعدو سوى محاولةٍ من رئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو لحشد الدعم لنفسه بين الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 211» في وقتٍ يستعد فيه لخوض انتخاباتٍ على رئاسته للفوز بفترة رئاسةٍ ثانيةٍ.

ولم تغفل الصحيفة الإشارة إلى ما يكتنف مونديال 2022 من شبهاتٍ منذ اللحظة الأولى، لافتةً الانتباه إلى أن ما حدث بشأنه كان بمثابة إشارةٍ للجميع تفيد بأنه «بإمكانك أن تفعل كل ما يحلو لك طالما كان بوسعك دفع مقابلٍ ماليٍ لذلك».

وأوضحت أن ذلك ورد بالحرف تقريباً على لسان جيروم فالكه الأمين العام لـ «الفيفا» في وقت سرقة قطر حق تنظيم المونديال - وهو الرجل الذي فقد منصبه جراء تُبِعات هذه الفضيحة ومُنِعَ بعد ذلك من ممارسة أي نشاطٍ ذي صلةٍ بكرة القدم. وأوضحت أن فالكه قال في رسالةٍ بعثها بالبريد الإلكتروني إلى جاك وارنر المسؤول السابق كذلك في الاتحاد، تعقيباً على فشل محاولة المسؤول القطري محمد بن همام الترشح لقيادة هذه المنظومة الكروية الدولية، إن ابن همام «كان يعتقد أنه يستطيع شراء الفيفا كما اشتروا (القطريون) من قبل كأس العالم».

وبلهجةٍ متهكمةٍ، وجهت الصحيفة دعوةً ضمنيةً لأن يُعلق على الملاعب - التي يُنتظر أن تستضيف فيها الدويلة المعزولة البطولة الكروية - لافتةً تقول: «قطر 2022: نعتقد أننا اشترينا كأس العالم»، مطالبةً في الوقت ذاته بأن يكشف مسؤولو «الفيفا» - مثل فالكه - أسرار ما حدث قبل أكثر من سبع سنوات، وأفضى إلى إسناد المونديال إلى الدوحة.

وقالت إن هذا الرجل ينكر حتى الآن أن يكون قد ناقش «ما هو أكثر من الأموال الطائلة التي كرستها قطر لحشد التأييد لملفها المُنافس على الاستضافة»، ويزعم أنه لم يتورط على الإطلاق في «الفساد واسع النطاق» الذي يتحدث الجميع عن أن «نظام الحمدين» كان ضالعاً فيه على هذا الصعيد.

وأشار المقال إلى أن المناخ الذي أحاط بمنح البطولة لقطر، والذي يوحي بأن «كل شيء مباح»، هو ما جعل إنفانتينو يفكر في توسيع حجم المشاركة في المونديال، حتى وإن كان لم يعد متبقياً على إقامته «سوى أكثر قليلاً من ثلاث سنوات».

وشكك المقال في إمكانية تنفيذ فكرة التوسيع نفسها، ساخراً في الوقت نفسه من مصطلح «قابلة للتحقق» الذي يصفها به «الفيفا». وقال إن من «الإنصاف القول إن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم معياراً متدنياً للغاية لاعتبار شيءٍ ما ممكناً أم لا، في ضوء أن قطر زعمت يوماً أنها قادرةٌ على وضع أجهزةٍ لتكييف الهواء في الملاعب، لكي تجعل بالإمكان إقامة البطولة في فصل الصيف، وفي ظل درجات حرارةٍ تصل إلى 50 درجة مئوية!».