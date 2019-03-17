موقع أميركي: «العديد» في خطر بسبب «ألاعيب» النظام القطري

شادي صلاح الدين (لندن)

بدأت دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة في الشعور بالقلق تجاه ألاعيب النظام القطري، خاصة قراره شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، مع وجود قاعدة العديد في الإمارة الخليجية الصغيرة. وذكر موقع «بريكنج ديفينس» الأميركي في تقرير له، بشأن خطورة القرارات القطرية الأخيرة على مصالح الولايات المتحدة ووجود قاعدة العديد في قطر، أنه رغم التحذيرات الأميركية للنظام القطري بعدم شراء أنظمة صواريخ روسية، إلا أن الدوحة لم تعبأ بهذا الأمر واستمرت في سياساتها، مشيراً إلى أن سياسات الدوحة خلال السنوات الماضية تدعو إلى القلق الشديد، خاصة مع إيران.

وأوضح الموقع في تقريره أنه رغم أن العديد من الدول ترغب في شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية، إلا أن وضع قطر، أكثر خطورة، بسبب وجود قاعدة العديد الجوية، ورغبتها في تعميق استثماراتها في صناعة الدفاع الروسية، ومن بينها أنظمة «إس-400» المضادة للطائرات.

وأشار الموقع لتصريح وزير الخارجية القطري بوجود «مناقشات لشراء مختلف المعدات الروسية» - وتحديداً إس 400 - على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات. وأكد أنه عندما يتعلق الأمر بشراء أسلحة أجنبية متقدمة، فإن النظام القطري معروف باندفاعه الشديد في المفاوضات على نطاق واسع وتبادل الزيارات مع الدول التي ترغب في بيع أسلحتها وإجراء مؤتمرات صحفية عديدة، إلا أنها في النهاية ترحل من دون أن تبرم أي شيء.

وأضاف التقرير أن مواقف قطر السابقة تجعل من الصعب التكهن بمدى جدية تعاملهم مع الروس وأنظمة الصواريخ التي تروج لها موسكو.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين أميركيين أنهم لا يتوقعون أي قرار قريباً من القطريين، لكن البلاد اشترت في الآونة الأخيرة صواريخ روسية صغيرة من طراز «كورنيت» مضادة للدبابات، ومستويات قوتها أقل من نظام الدفاع الجوي.

ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن واشنطن تراقب محادثات الـ «إس 400» من كثب، لكن ليس لديها ما تقدمه بشأن أي ضغوط قد يضعها المسؤولون الأميركيون على النظام القطري، الذي اشترى في عام 2014 نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي صنعته شركة ريثيون مقابل 2.4 مليار دولار.

وأكد التقرير أنه في حال إتمام الاتفاق، فإن مثل هذه الصفقة ستمثل تعقيداً آخر في الخليج لـ «البنتاجون» التي تعتمد على قاعدة العديد الجوية في قطر كمركز للنشاط العسكري في الشرق الأوسط، مضيفاً أنه مثل الكثير من الخطط التركية المثيرة للجدل لشراء النظام، فإن الولايات المتحدة والحلفاء في الغرب لن يشعروا بارتياح بتشغيل طائراتهم في ظل وجود نظام الصواريخ الروسي والذي سيتلقى كل المعلومات التي يمكن أن يصل لها بشأن عمليات الولايات المتحدة وحلفائها الجوية.

ويواصل النظام القطري سياسة تبني المعايير المزدوجة في تعامله مع الإدارة الأميركية الحالية، حيث يبرم تحالفات مع أعدائها، خاصة النظام الإيراني، ويحاول شراء أسلحة من روسيا، رغم استضافته أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وهو في هذا الإطار يواصل الادعاء عبر منصاته الإعلامية بأن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر والوحيد له.

كما تسهم المحادثات القطرية أيضاً في زيادة المخاوف الأميركية من أن موسكو على وشك بيع أنظمة صواريخها «إس 400» لعدد أكبر من الدول في جميع أنحاء العالم. ووافقت وزارة الخارجية على بيع أكثر من 100 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي وأنظمة الرادار إلى تركيا مقابل 3.5 مليار دولار لإحباط شراء تركيا الوشيك للنظام الروسي.

يذكر أن السياسات القطرية والتركية مؤخراً أصبحت مصدر قلق للولايات المتحدة، خاصة مع استضافة قطر لقاعدة العديد، وعضوية تركيا في حلف الناتو.