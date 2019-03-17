تراجع الودائع في البنوك القطرية

أبوظبي (مواقع إخبارية) انخفضت قيمة الودائع في البنوك القطرية خلال فبراير الماضي هامشياً بنسبة 0.29% على أساس سنوي، حسب بيانات الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع بالبنوك القطرية خلال الشهر الماضي 809.16 مليار ريال (222.28 مليار دولار)، مقابل 811.55 مليار ريال (222.94 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2018.

وضغط على الانخفاض السنوي للودائع، تراجع قيمة ودائع القطاع العام بنسبة 5.78% إلى 292.54 مليار ريال، مقابل 310.47 مليار ريال في فبراير 2018.

وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية في البنوك القطرية 26.81 مليار ريال، مقارنة بـ 31.08 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض 13.74%.

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