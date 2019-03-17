البورصة في المنطقة الحمراء وسط تقلص بالتداولات

أبوظبي (مواقع إخبارية) اختتمت بورصة قطر تعاملات، أمس الأحد، في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ5 قطاعات، وتقلص بالتداولات. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.08% متدنياً إلى النقطة 9863.10، ليخسر 107.45 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات أمس، حيث تراجعت السيولة إلى 193.74 مليون ريال، مقابل 1.43 مليار ريال يوم الخميس، وهبطت أحجام التداول عند 8.31 مليون سهم، مقارنة بـ39.36 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاعات التأمين، والبضائع، والصناعة، والاتصالات، ثم البنوك، بينما ارتفع العقارات والنقل. وانخفض الصناعة 1.22%، متأثراً بهبوط 7 أسهم، على رأسها مسيعيد الأكثر انخفاضاً بـ5.48%. وتراجع البنوك 0.78%، بضغط هبوط عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 0.79%.

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