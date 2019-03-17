الشرطة البريطانية تصنف هجوم "ستانويل" بالحادث الإرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، فتح تحقيق في عمل إرهابي إثر هجوم بالسلاح الأبيض وقع مساء السبت في ستانويل بمنطقة سوراي جنوب البلاد.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان إنها تجري "تحقيقاً حول حادث وقع مساء أمس السبت وأعلن اليوم أنه إرهابي بعد اعتقال شخص يشتبه بارتكابه محاولة قتل والتعرض للنظام العام بدافع عنصري في (منطقة) سوراي".

وقبيل الساعة 22,30، أبلغت شرطة سوراي أن شخصاً مزوداً بعصا بيسبول وسكيناً يظهر سلوكاً عدوانياً ويطلق هتافات عنصرية، وبعيد ذلك، تم الإبلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بالاعتداء هو الشخص نفسه الذي نسب إليه السلوك العدواني.

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واعتقل شخص في الخمسين من عمره ثم أوقف احتياطياً. وتم نقل الضحية، البالغ من العمر 19 سنة، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو في البيان إن "الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، وبالتالي اعتبر حادثاً إرهابياً"، مضيفاً أن "الشرطة عازمة على مكافحة كل أشكال الأيديولوجيا المتطرفة السامة والتي قد تهدد الأمن العام".

وأعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، تعزيز المراقبة حول مساجد البلاد بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا.