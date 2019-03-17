صحيفة أميركية تكشف عيوباً خطيرة في نظام التحكم بطائرة "بوينج 737"

ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، أن بيانات تحليل السلامة الخاصة بنظام جديد للتحكم في طائرات "بوينج 737 ماكس" أشار إلى وجود عدة عيوب خطيرة.

وقالت الصحيفة، مستشهدة بأقوال مهندسين حاليين وسابقين في إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، إن تحليل السلامة لنظام التحكم "إم كاس" (نظام زيادة خصائص المناورة) كشف عن ضعف في قدرات هذا النظام، مضيفة أن الإدارة رفضت الخوض في تفاصيل.

وأضافت أنه تم إبلاغ كل من "بوينج" وإدارة الطيران الاتحادية الأميركية بتفاصيل القصة وطلب منهما الرد منذ 11 يوماً قبل حادث تحطم الطائرة الإثيوبية "737 ماكس" يوم الأحد الماضي، الذي راح ضحيته 157 شخصاً هم كل من كانوا على متنها.

وفي أكتوبر، تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه لشركة "ليون إير" قبالة سواحل إندونيسيا مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 189.

ولم يتسن الوصول لـ"بوينج"، ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية على طلبات للتعليق.