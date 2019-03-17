كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عنف "السترات الصفراء" يجبر الحكومة الفرنسية على مراجعة استراتيجيتها الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبرت أعمال العنف المسجلة منذ 4 أشهر في فرنسا في احتجاجات "السترات الصفراء" وأسفرت يوم السبت، عن أعمال تخريب في شارع الشانزليزيه بباريس الحكومة الفرنسية على مراجعة استراتيجيتها الأمنية التي تنتقدها المعارضة.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي فيليب إدوارد الأحد، في اجتماع أزمة وزيري الداخلية كريستوف كاستانر، والعدل نيكول بيلوبيه، لبحث الوضع وتفادي تكرار مواجهات المسيرة الـ18 الماضية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، أنه من الضروري اتخاذ "إجراءات قوية في أقرب وقت ممكن".

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وقال الرئيس، "ما حدث في شارع الشانزليزيه لا يسمى مظاهرة. إنهم أشخاص يرغبون في تدمير الجمهورية بخطر القتل".

وكشفت حصيلة التجار في هذا الشارع الشهير عن تضرر 80 متجر من أعمال السلب والنهب.

وحشدت المسيرة السبت، وفقاً لوزارة الداخلية، 32 ألف و300 متظاهر في جميع أنحاء فرنسا و10 آلاف في باريس.