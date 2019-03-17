كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في تركيا يذيع أغنية انتخابية من "مئذنة مسجد" ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا كافة الطرق للترويج لدعايته الانتخابية المحلية، دون الأخذ بعين الاعتبار قدسية بعض الأماكن، إذ بث أغنية دعائية من مئذنة مسجد في مدينة آغري التركية الواقعة شرق البلاد.

وتدوال نشطاء مختلفون مقطع فيديو على تويتر يوثق بث أغنية دعائية تروج لحملة العدالة والتنمية التركي للانتخابات المحلية عبر مئذنة مسجد، أمس السبت، مستنكرين تلك الخطوة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الزمان" اليوم الأحد.