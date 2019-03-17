كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قادرون".. مبادرة لأحزاب تونسية تبحث عن التوازن السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني اليوم الأحد، في تونس عن مبادرة سياسية تمثل ائتلافاً واسعاً استعداداً للانتخابات المقررة هذا العام.

وقال مؤسسو الائتلاف، ومن بينهم شخصيات سياسية معروفة، في اجتماع عام بضاحية البحيرة قرب العاصمة، إن الهدف من المبادرة إيجاد توازن في البلاد مع حزب حركة "النهضة الإسلامية".

وقال السياسي محمود بن رمضان، الذي يشغل منصب المنسق العام للمبادرة في تصريحات للصحافيين، "نريد أن نمنح أملاً للبلاد وإخراجها من الورطة التي تعيشها الساحة السياسية".

وتابع بن رمضان، "حركة النهضة هي الحزب الوحيد المنظم ولكن الحركة الديمقراطية مشتتة والفائز بانتخابات 2014 نداء تونس في حالة انهيار". وقال السياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذي انضم إلى الائتلاف "لا بد من إعادة التوازن إلى المشهد السياسي وهذا لن يتحقق إلا بتجمع كل القوى الحزبية وغير الحزبية".

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وتعرف الحركة نفسها بـ"التقدمية والمجتمعية والديمقراطية". ويقول مؤسسوها إنهم سيعتمدون اللامركزية في إدارة الحزب عبر إجراء انتخابات تمهيدية في الجهات لاختيار النواب المرشحين للانتخابات التشريعية.

كما سيجري اعتماد نفس الطريقة لاختيار مرشح وحيد للائتلاف إلى الانتخابات الرئاسية.

وتشهد تونس هذا العام الانتخابات الثانية منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014، والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وتجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر (تشرين أول) والرئاسية يوم 10 نوفمبر.