كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاشتراكي الألماني" يُعد مشروعًا لحظر الإخوان.. ويؤكد خطرها على المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الحزب يُعد مشروعًا لمنع نشاط وحظر كافة جماعات الإسلام السياسي، على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الحزب يعمل على منع استخدام رموز هذه الجماعات في كافة وسائل الإعلام، وزيادة الدعم المادي للأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الجماعات، وتعطيل قانون التمويل الخارجي، لحجب أي تمويل يأتي لجماعات الإسلام السياسي

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تمثل خطر على أي مجتمع ديمقراطي، وخلال الفترة الأخيرة قامت الجماعة بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، وإعداد أنشطة كثيرة مثل إنشاء مراكز الشباب، بعد أن كان نشاطهم قاصرًا على إعداد المساجد، وهذه الأنشطة الجديدة تهدف لتسهيل تجنيد الإخوان للشباب الألماني.

وأضاف أن هناك حالة غضب كبيرة في المجتمع الالماني من الإخوان، خاصة بين المسلمين، لأنهم يسيئون للإسلام، مشيرًا إلى أن 80% من المنضمين لداعش في المانيا كانوا يترددون عل مراكز جماعة الإخوان.