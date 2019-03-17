كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تلفظ تنظيم الجماعة مجدداً وتعتقل 12 إخوانيا تمهيداً لتسليمهم لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت السلطات التركية 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لمصر في واقعة أحدثت رعبا داخل صفوف شباب جماعة الإخوان الفارين والمقيمين في اسطنبول.

وعرضت منصة "مداد نيوز"، في مقطع فيديو لها، قالت فيه أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان، حسب ما ورد عن "قناة العربية".

وأضافت، أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم عمرو عكاشة، وهو شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليها بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر.