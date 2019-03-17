على طريقة سفاح نيوزيلاندا.. "داعش يكتب على أسلحته ويتوعد" (صورة)

بكلمات مكتوبة باللون الأبيض وعلى نوع السلاح الأسود نفسه الذي قتل 50 شخصاً، اختار عناصر من تنظيم "داعش" الرد على مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

الصورة التي نشرها التنظيم على قنواته بموقع تليغرام، وانتشرت على فيسبوك بشكل كبير تُظهر بندقية كلاشينكوف روسية سوداء شبيهة بتلك التي استخدمها برينتون تارانت في مجزرة المسجدين التي ارتكبها الجمعة 15 مارس 2019.

كتبوا عليها عبارات تهديدية باللغة العربية، قالوا فيها: «سنعيد الكَرَّة عليكم قريباً، لا حصانة لأحد.. الرد قادم»، موقَّعة بتاريخ حصول المجزرة. وقد وُضع هذا السلاح فوق حقيبة سوداء كُتب عليها: «صبراً نيوزيلندا».