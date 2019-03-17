كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس الدولة رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في قصر زعبيل في دبي ، الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقد حضر حفل الاستقبال صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

كما استعرض الشيخ محمد وغانى العلاقات الثنائية بين الإمارات وأفغانستان وسبل تعزيزها في المجالات المشتركة بين البلدين.

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ومن جانبه فقد رحب الشيخ محمد بزيارة غني إلى الإمارات ، وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات مع أفغانستان.

وتمنى أيضًا أن تشهد العلاقات مزيدًا من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وعلي صعيداً آخر، أكد غني على رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما أشاد بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الساحتين الإقليمية والعالمية.

وقد حضر الاجتماع كلا من ، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ووزير المستقبل محمد عبد الله القرقاوي وزير الدولة للتعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ، المدير العام لسمو حاكم صاحب السمو محمد إبراهيم الشيباني ، والمدير العام لقسم المراسم والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان ، كما حضر سفير الإمارات لدى أفغانستان عيسى سيف الظاهري ، وسفير أفغانستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الفريد زكريا.