كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو جديد يوثق لحظات الرعب والعويل في مجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مقطع فيديو جديد نشرته فضائية "الغد العربي" اللحظات الأولى داخل مسجد لينوود في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، بعد أن شن مسلح هجوما على مصلين خلال تأديتهم صلاة الجمعة.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب والعويل والصدمة التي اعترت المصلين بعد رؤية عدد كبير من الضحايا والجرحى جراء إطلاق النار.

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول فى مسجد بشارع دينز والثانى فى مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أن الهجوم أدى لاستشهاد 49 شخص وإصابة العشرات.

وبث منفذ الهجوم على مسجد النور فى نيوزيلندا مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية لايف "فيسبوك" يوثق العملية الإرهابية من بدايتها إلى نهايتها عبر كاميرا ثبت على جسمه.

وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس السبت، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إنه استمرارا للتواصل مع السفير المصري طارق الوسيمي أكد أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن في أربعة شهداء.

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وأسماء الضحايا هم:

منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق مع القنصلية المصرية هناك.

وأوضحت الوزارة أن "شرطة نيوزيلندا تقوم بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما لم تدلِ حاليا بأي معلومات نهائية عن جنسيات المتوفين".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت 28 عامًا، منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجددًا أمام المحكمة في 5 إبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدامي.

