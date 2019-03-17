المشرقي في ضيافة “النساء العاملات”: المرأة بحاجة إلى التفاتة تعكس صورتها الحقيقية

في ظل استمرار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، اختارت الممثلة نعيمة المشرقي، الاحتفاء في هذه المناسبة بالمرأة العاملة.

واستضاف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مساء أمس السبت، خلال احتفائه بالنساء العاملات وبمناسبة الْيَوْمَ العالمي للمرأة تحت شعار” المرأة عطاء وإبداع”، نعيمة لمشرقي بصفتها فنانة وسفيرة للنوايا الحسنة، إلى جانب فعاليات نسائية أخرى من فئات ومجالات مختلفة.

وعبرت لمشرقي عن بالغ سعادتها بالتكريم، وأعربت في كلمة لها بالمناسبة أنها جد متأثرة بالحب الذي لمسته في النساء اللواتي استضنها في التكربم، مؤكدة أن المرأة المغربية خصوصا في البادية في حاجة إلى التفاتة حقيقية ودعم ونشر الصورة الحقيقية عنها، والتي تعكس الجود والكرم والنخوة، موجهة تحية خاصة للمرأة المغربية العاملة في مختلف الميادين والقطاعات.

الحفل عرف حضور كاتبة الدولة لدى وزير السكنى والتعمير فاطنة الكيحل التي حضيت بتكريم من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبرت في كلمة لها بالمناسبة عن سعادتها واعتزازها بهذه الدعوة، مبرزة المكانة التي أضحت تحتلها المرأة المغربية والمراكز التي بصمت فيها إنجازاتها وعطاءاتها، مؤكدة أن المرأة عندما تعمل وعندما تعطي فإن ذلك يكون بحب وبإخلاص.