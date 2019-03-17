بنعطية بالمغرب..عطلة قصيرة بمراكش قبل الالتحاق بمعسكر الأسود

وصل الدولي المغربي، مهدي بنعطية، صباح اليوم الأحد، إلى المغرب قادماً من قطر، تأهبا إلى الدخول لتجمع إعدادي مغلق ببوزنيقة للمنتخب الوطني، والخاص بمباراة مالاوي والأرجنتين.

وتقاسم عميد الأسود اللحظات الأولى بالمغرب رفقة متتبعيه بمواقع التواصل الإجتماعي، عبر تقنية “الستوري” التي تمكن من بث مقاطع فيدو مباشرة أو مسجلة، مؤكداً بأنه دائماً يكون سعيداً بالتواجد في بلده ورفقة النخبة الوطنية.

وتوجه بنعطية مباشرة إلى مدينة مراكش، بعد نزوله في مطار الدارالبيضاء، إذ من المرجح أن يقضى إجازة لأقل من 24 ساعة، قبل اللحاق بباقي اللاعبين ببوزنيقة، وخوض أول حصة تدريبية حددها المدرب هيرفي رونار، غداً الإثنين، بملحقة ملعب الأمير مولاي عبد الله.

أما الثنائي ياسين بونو، ويوسف النصيري، الممارسان بالدوري الإسباني الممتاز، فقد نشراً صورا لرحلتها إلى المغرب، قبل ساعات، ليكونا ضمن أول الواصلين إلى المغرب، تأهبا للقاء مالاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، وودية الأرجنتين، التي حددت لها جامعة الكرة تاريخ 26 مارس الجاري، موعداً لإقامتها بملعب طنجة الكبير.