-الحسن الداودي وجميلة المصلي يرقصان على إيقاعات “أحواش” في أكادير -فيديو

كعادته، تفاعل الحسن الداودي،ا لوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وإلى جانبه جميلة المصلي، كاتبة الدولة في قطاع الصناعة التقليدية، مع أجواء استقبالهما ضيفان على الملتقى النسائي الأول في مدينة أكادير بجهة سوس ماسة، اليوم الأحد، وانخرطا في الرقص على إيقاعات أهازيج تراث أحواش سوس، في مشهد احتفالي مع مكونات الحزب في أقاليم جهة سوس ماسة.

والاستقبال جاء على هامش تنظيم هيئة نساء حزب العدالة والتنمية، الملتقى النسائي الأول في جهة سوس ماسة، في مدينة أكادير، إذ كان من المقرر أن يحضر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب، قبل أن يعتذر بسبب التزامه بمنتدى كريس مونتانا الدولي الذي يجمع حوالي ممثلي 70 دولة من رجال الأعمال والأقتصاد في مدينة الداخلة.

يذكر أن فعاليات الملتقى النسائي لحزب العدالة والتنمية في جهة سوس ماسة، افتتحت بقراءة الفاتحة على ضحايا العملية الإرهابية التي خلفت 49 قتيلا في مسجدين بدولة نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وهو الشيء الذي أكده عبد الجبار القسطلاني الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في كلمته التي عبر من خلالها عن استنكارهم الشديد مقتل مدنيين عزل داخل بيوت آمنة، في مذبحة خطيرة أثرت في نفوس جميع المغاربة والعالم بأسره.