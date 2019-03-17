القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، فتاة قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال المتواجدة على مداخل الحرم الإبراهيمي، اعتقلت الفتاة ولاء أكرم طلب غيث (17 عاما)، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وأصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بإبعاد حارسَي المسجد الأقصى حمزة النبالي وعيسى بركات عن المسجد، عقِب الإفراج عنهما اليوم.
واشترطت شرطة الاحتلال إبعاد النبالي عن مركز عمله (حارسا في المسجد الأقصى) والبلدة القديمة لمدة 15 يوما، وإبعاد بركات عن الأقصى لمدة 7 أيام.
ووجّهت الشرطة لحارسي الأقصى تهمة "إعاقة عمل الشرطة عند مصلى باب الرحمة"، علما أنها اعتقلتهما صباح اليوم من أمام المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل فتاة بزعم محاولة طعن بالخليل ويُبعد حارسيْن عن الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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