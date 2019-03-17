شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: «قمة الرياض» تبحث التكامل العربي والان نبدء بالتفاصيل

أوصي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعداد ورقة شاملة بها أفكار عملية محددة لتحقيق التكامل الأفريقي والعربي، على أن يتم طرحها أمام القمة العربية الأفريقية والمرتقب عقدها بالرياض. وقال خلال مشاركته فى المائدة المستديرة "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي"، في إطار فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان، اليوم: «يتم التركيز علي إنشاء السوق العربية الأفريقية المشتركة امتداداً لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية». وتابع: «تأسيس صناديق عربية أفريقية لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الاندماج بالقارة الأفريقية، خاصةً من خلال شبكات ربط الطرق والسكك الحديدية، واستحداث آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار». وأكد «السيسي» ضرورة تمكين الشباب والمرأة سياسياً واقتصادياً، وتواجد الإرادة السياسية الحقيقة والتطبيق الجاد لكافة الإجراءات ذات الصلة.



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