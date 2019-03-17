شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتيلين.. فيضانات قياسية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ومع توقع ارتفاع منسوب المياه خلال الأسبوع، لا تزال عمليات الإجلاء مستمرة في مناطق على نهر ميزوري على الحدود بين ولايتي نبراسكا وأيوا وكذلك في نبراسكا على نهري إلكورن وبلات.
وقال مارك كينارد خبير الأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للطقس ومركز توقعات الطقس: "الفيضانات الكبرى في مراحل قياسية حاليا. وبعض السدود انهارت لذلك غمرت الفيضانات بلدات".
وحدثت الفيضانات العارمة بعد عاصفة اجتاحت المنطقة في أواخر الشتاء وتسببت في أمطار غزيرة على وسط البلاد.
ولقي شخصان حتفهما بسبب الطقس أحدهما فارق الحياة في منزله بعدما عجز عن الخروج والآخر جرفته المياه أثناء محاولته جر سيارة باستخدام جرار.
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