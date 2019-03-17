هذا ما حدث لأم حاولت بيع طفلتها في دبي؟

أيدت محكمة استئناف دبي الحكم بالسجن على خادمة حاولت بيع طفلتها الرضيعة التي أنجبتها بصورة غير شرعية مقابل 10 آلاف درهم.

وقد حكم بالسجن على الخادمة الإثيوبية، البالغة من العمر 30 عاما، لمدة ستة أشهر وسيتم بعد ذلك ترحيلها.

ووفقا للسجلات الرسمية جاءت السيدة إلى الإمارات في عام 2013 وعملت لدى أسرة إماراتية قبل أن تختفي عن الأنظار في عام 2017.

وبعد العمل لمدة ستة أشهر في عدة أماكن تعرفت على رجل إماراتي، بدأت العمل معه كخادمة.

بعد ذلك بوقت قصير، أخذها الرجل إلى شقة في دبي حيث حبسها لبعض الوقت، وأقام معها علاقة غير شرعية.

قالت السجلات إن الإماراتي أعطاها 500 درهم، وأسقطها بالسيارة في أحد الشوارع.

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اكتشفت المتهمة لاحقا أنها حامل. بعد ذلك، أقنعتها صديقة، 28 عامًا، وهي أيضًا خادمة، ببيع الرضيع.

نبهت مخبر الشرطة بأن المرأتين الاثيوبيتين كانتا تبحثان عن شخص ما لإبرام صفقة بقيمة 10 آلاف درهم مقابل الطفلة.

تم القبض على المرأتين.

حكمت محكمة دبي الابتدائية على المتهمة بالسجن ستة أشهر بتهمة الاتجار بالأطفال، بينما حُكم على صديقتها البالغة من العمر 28 عامًا بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التحريض.

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم الأم وبرأت الصديقة.