الإمارات وأفغانستان يوقعان عددا من مذكرات التفاهم

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الإمارات وأفغانستان في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة بهدف تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان، الأحد، في قصر الرئاسة شملت 4 مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة، وقعها من جانب الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

فيما وقعها من جانب أفغانستان البروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية وقعتها نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والبروفيسور محمد همايون قيومي القائم بأعمال وزارة المالية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة وقعها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والبروفيسور محمد همايون قيومي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الأحد.