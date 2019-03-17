سرافراز: الاستخبارات الإيرانية تدير التليفزيون بـ"قوائم سوداء"

أكد الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية محمد سرافراز تدخل وزارة الاستخبارات لحظر عرض سينمائية لفنانين إلى جانب منعهم من العمل بهذه المؤسسة.

وتعتبر هذه هي المرة الأول التي يقر فيه مسؤول إيراني بارز بتدخل وزارة الاستخبارات بالتلفزيون الرسمي على هذا النحو.

وأضاف سرافراز، الذي كان قد استقال من منصبه قبل عامين في مقابلة مع صحيفة شرق (إصلاحية)، أن هناك قائمة سوداء أعدتها وزارة الاستخبارات يمنع بموجبها عمل فنانين وصانعي أفلام محليين، لافتا إلى أن هناك تدخلات أمنية مباشرة في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تخضع لسلطات المرشد الإيراني على خامنئي والذي يعين رئيسها.

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وقال سرافراز المدرج على قوائم العقوبات الدولية إن هذه التدخلات الأمنية كانت وراء استقالته من منصبه بعد 18 شهرا فقط من تعيينه، في الوقت الذي تحظر السلطات الحكومية وجود فنانين بعينهم على قوائم المتحدثين بالبرامج الحوارية عبر التليفزيون الرسمي.

ويتهم العديد من النشطاء الإيرانيين هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد بالضلوع في انتهاكات حقوقية لدورها في بث اعترافات قسرية لسجناء سياسيين طوال سنوات، بينما يطالب العديد من المعارضين لنظام خامنئي بإدراج تلك المؤسسة على قوائم العقوبات الأمريكية، خاصة وأنها تعمل أيضا على ترويج دعاية سياسية مضللة.

ومحمد سرافراز هو أحد المسؤولين الإيرانيين المدرجين على قوائم العقوبات الدولية بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2012، حيث تولى منصبا داخل فضائية "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية، بينما كانت تبث اعترافات قسرية لمعتقلين سياسيين.