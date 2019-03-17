نيوزيلنديون يكرمون ضحايا هجوم مسجد النور بهذه الطريقة.. فيديو

أدى أفراد من قبائل "الماوري" سكان البلاد الأصليين في نيوزيلندا، رقصة "الهاكا" بالقرب من مسجد النور، وذلك تكريما لضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرش الذي راح ضحيته 51 شخصا وأصيب نحو 50.

وبحسب الفيديو المتداول، أقيمت الرقصة التقليدية التي تعرف باسم "رقصة الحرب" أمام حشد كبير في الجهة المقابلة للمسجد.

و"الهاكا" رقصة حرب قديمة تعود للسكان الأصليين لنيوزيلندا "الماوري"، وتتم تأديتها في حفلات الزفاف والجنازات وفي التحديات الرياضية وخاصة الركبي.

وأقدم مسلح استرالي على مهاجمة مسجد النور في نيوزيلندا في حين هاجم مسلح ثان مسجدا آخر، ليسفر الهجومان عن مقتل وإصابة أكثر من سبعين مصل، بينهم أشخاص من بلدان عربية وإسلامية.