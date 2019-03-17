سلطات الأرجنتين تحتجز زوجين إيرانيين بجوازات إسرائيلية مزورة

احتجز ضباط الاستخبارات الأرجنتينية زوجين إيرانيين في العاصمة بوينس آيرس، بعد سفرهما بجوازات سفر إسرائيلية مزورة، والاشتباه في أنهما إرهابيان محتملان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "كلارين" اليومية الأرجنتينية المحلية، أن المتهمين اللذين حددتهما التقارير باسم سجاد صاميل ناصراني (27 عامًا)، ومشورة سابزالي (30 عاما)، ألقي القبض عليهما الثلاثاء الماضي، في أثناء سفرهما بجوازي سفر إسرائيليين مزورين باسم نتانيل وريفكا توليدانو.

وأكدت أن السلطات تعاملت مع الزوجين كمشتبه فيهما محتملين بالإرهاب، ومنذ ذلك الحين رفعت مستوى التأهب في الأرجنتين، لافتة إلى أن أرقام جوازات السفر تم إدراجها من قبل مالكيها على أنها مفقودة أو مسروقة، بأسماء مختلفة.

وأشارت التقارير إلى أن سلطة الحدود الأرجنتينية احتجزت جوازات السفر بعد أن وصل الزوجان اللذان جاءا من إسبانيا إلى مطار إيزيزا الدولي، ما أدى إلى تحقيقات بمشاركة الشرطة الإسرائيلية، والقبض على الإيرانيين من قبل قسم مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الفيدرالية الأرجنتينية التي صادرت هاتفيهما وكاميراتهما.

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وكانت السلطات الأرجنتينية تشتبه في البداية بأن جوازات السفر قد سُرقت، لكنها خلصت فيما بعد إلى أنها مزيفة بعد العثور على العديد من الأخطاء الإملائية العبرية في الوثائق الرسمية.

وطبقا للصحيفة، يأتي التحقيق بالتزامن مع ذكرى الهجوم على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي 17 مارس عام 1992، نفذت منظمة "الجهاد الإسلامي" اللبنانية المدعومة من إيران هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة، أسفر عن مقتل 29 وجرح 242 غالبيتهم من المدنيين الأرجنتينيين.