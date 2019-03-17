شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإسرائيلية العليا تستبعد مرشحاً متطرفاً وتوافق على ترشح حزب عربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة) ذكر بيان للمحكمة الإسرائيلية العليا، إن المحكمة استبعدت اليوم (الأحد) مرشحاً يمينياً متطرفاً من خوض الانتخابات العامة التي تجري في أبريل المقبل، كما وافقت على خوض حزب عربي الانتخابات، لاغية بذلك قرارات اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن في السادس من مارس.

ذكر بيان للمحكمة الإسرائيلية العليا، إن المحكمة استبعدت اليوم (الأحد) مرشحاً يمينياً متطرفاً من خوض الانتخابات العامة التي تجري في أبريل المقبل، كما وافقت على خوض حزب عربي الانتخابات، لاغية بذلك قرارات اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن في السادس من مارس.

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