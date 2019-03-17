شكرا لقرائتكم خبر عن معطيات الطائرة الإثيوبية المنكوبة تشابه طائرة أندونيسية محطمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

اعلنت وزيرة النقل الإثيوبية داغماويت موجيس اليوم (الأحد)، أن معطيات الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت في العاشر من مارس الحالي شرق العاصمة أديس ابابا، أظهرت وجود «تشابه واضح» مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في أكتوبر لشركة «ليون إير» الأندونيسية.

وقالت موجيس في مؤتمر صحافي: «خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الإثيوبية والرحلة 610 لليون إير»، مشيرة إلى أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوماً.

من جهتها ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية اليوم أن بيانات تحليل السلامة الخاصة بطائرات بوينج 737 ماكس أشار إلى عدة عيوب خطيرة.

وقالت الصحيفة مستشهدة بأقوال مهندسين حاليين وسابقين بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن تحليل السلامة لنظام التحكم "إم كاس" (نظام زيادة خصائص المناورة) كشف عن ضعف في قدرات هذا النظام.