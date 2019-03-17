وقفة احتجاجية على تجاهل بلديات اقليم التفاح اصلاح الحفر على طريق حبوش عربصاليم

نفذ عدد من شبان اقليم التفاح وقفة استنكارية وذلك احتجاجا على تجاهل بلديات المنطقة اصلاح الحفر على طريق حبوش عربصاليم، والتي تحوّلت الى برك مياه تصطاد العابرين.

ولفتت في الوقفة الاحتجاجية الطريقة الساخرة التي اعتمدها ابناء المنطقة اذ احضر عدد منهم أدوات صيد السمك ورموا خيطانها في بعض الحفر، ومنهم من أحضر كرسي "البرونزاج" مع شمسية، وآخرون دولاب للسباحة.