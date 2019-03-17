مكاري: إذا شاءت إيران فلتقصف اسرائيل بنفسها بصواريخها

أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "مشكور قائد الحرس الثوري الإيراني على أنه بشرنا بأن صواريخ "حزب الله" صارت تغطي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصريحه يعري الدولة اللبنانية التي تغطي تسلح "حزب الله" بدلا من أن تغطي بسيادتها كل الأراضي اللبنانية".
ولفت مكاري إلى أنه "إذا شاءت إيران، فلتقصف اسرائيل بنفسها بصواريخها. نحن لا نريد التورط في حروب جديدة لحساب إيران".
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