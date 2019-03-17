ندوة في حاصبيا عن خطة الاشتراكي الاقتصادية في ذكرى استشهاد جنبلاط

نظمت وكالة داخلية حاصبيا مرجعيون في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ندوة في دار حاصبيا، لمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، تم خلالها عرض الخطة الاقتصادية المقدمة من الحزب والاجراءات المقترحة لخفض العجز المالي في الدولة، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، ورئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي ورؤساء بلديات ومخاتير القضاء، وقيادات من "الاشتراكي".

وقدم عضو مجلس القيادة في الحزب محمد بصبوص شرحا مفصلا للخطة المقترحة من الحزب والاجراءات المقترحة لخفض عجز الموازنة، وضبط العجز بسلسلة تدابير يجب ان تتخذ في بعض القطاعات، وأهمها كهرباء لبنان، واصلاح القطاع العام، أنظمة التقاعد والتقديمات "والتي تثقل كاهل الاقتصاد وتسبب القسم الأكبر من العجز في الخزينة"، زيادة الايرادات والمدخول من بعض القطاعات التي تعفى من دون سبب، واقرار بعض القوانين التي تساهم في ضبط الهدر وتخفض كلفة الدين العام .