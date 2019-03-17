جنبلاط: كانت حرب دول على أرضنا وكنا أدوات والأهم طي صفحات الماضي المؤلمة

أكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "أهم شيء في الحياة النظرة إلى الأمام أيا كانت الصعاب وطي صفحات الماضي المؤلمة. بلاد متعددة عرفت حروبا أهلية والطريق الأوحد في الخروج من رواسبها هو في المراجعة والنقد الذاتي والمصارحة. لقد كانت حرب دول على أرضنا وكنا أدوات. سويا وفوق كل اعتبار ستبنون لبنان والتضحية من أجله واجب".

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