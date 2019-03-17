الفوعاني: على الحكومة أن تحول الخلاف إلى نقاط قوة من أجل المواطن الذي صبر كثيرا

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني أن "الإمام السيد موسى الصدر أقسم بأن تكون العائلة اللبنانية بمسلميها ومسيحييها روحا بجسد واحد"، مشيراً إلى أن "هذه الساحة هي الساحة ذاتها التي أقسم فيها الإمام الصدر والتي وحدت لبنان انطلاقا من بعلبك".

وخلال احتفال لحركة "أمل" في ساحة القسم في بعلبك بذكرى قسم الإمام السيد موسى الصدر، لفت الفوعاني إلى أن "الإمام الصدر جاء إلى هذه المنطقة وتوافد معه الأحرار في بعلبك وفي صور ليتردد خلفه القسم وليتحول الحرمان من حالة إلى حركة وكانت حركة "أمل" وكان قسم بعلبك هو انطلاقة الحركة"، موضحاً أن "الإمام الصدر أكد أنه لا ينبغي أن يبقى الحرمان في البقاع والبقاع له حق على الدولة بأن لا تبقيه بهذا الحرمان".

وشدد على أن "الإمام الصدر مفتاح لمواجهة إسرائيل وتحرير الجنوب واجب نحو فلسطين والقدس، وهو أراد في آذار عام 1974 أن يقول للبنانيين أنه لا يوجد طائفية أو مناطقية في الحرمان لأن هذا الحرمان لا طائفة أو دين له ولأن من يقومون بحرمان الناس هم الذين يجب أن يعاقبون وأن لا يكونوا في سدة الحكم"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما يتحدث عن الحرمان فهو لا يتحدث عن منطقة أو طائفة بل يتحدث عن كل لبنان".

واعتبر "أننا ذقنا الإرهاب التكفيري في لبنان وسوريا واليمن ومصر والمغرب العربي وعلينا أن نتوحد من أجل محاربة هذا الإرهاب"، مشيراً إلى أن "على الحكومة الحالية أن لا تنجرف إلى صراعات إعلامية وعليها أن تحول الخلاف إلى نقاط قوة من أجل المواطن الذي صبر كثيراً على دولته والذي يشعر أن إسرائيل تتربص دائماً بأرضه ومياهه".

ورأى الفوعاني "أننا نجدد العهد للإمام الصدر أننا سنبقى في مواجهة إسرائيل"، مستذكراً "كلام بري في العاصمة الأردنية عمان بأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين".