قمرالدين عرض مع مفتش الضابطة السياحية إجراءات سلامة الغذاء

بحث رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، ممفتش مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة شربل شاهين، وفي حضور المراقبة الصحية في البلدية، "الاجراءات الضرورية التي تفرضها الوزارة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،المعنية بتقديم الطعام والشراب في المدينة، التي تحدد سلامة الغذاء".

وأوضح شاهين بعد الاجتماع أنه إستعرض مع قمرالدين "سلسلة أفكار ومقترحات لتحسين عمل المطاعم والمؤسسات التى تعنى بالطعام والشراب في نطاق بلدية طرابلس، لاسيما منها الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على سلامة وصحة الرواد من المواطنين".

وكان قمرالدين قد تفقد إنطلاق العمل لتنظيف الأرض الكائنة في طلعة العوينات، منطقة الأسواق القديمة محيط الرفاعية، التي استملكتها البلدية من آل "الذوق" بطلب من عضو مجلس بلدية طرابلس محمد تامر، لتكون حديقة أطفال يستفيد منها أهل المنطقة.