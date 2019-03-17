النشرة: اشكال بين فتح وحماس عند مدخل مخيم المية ومية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع اشكال بيت عناصر من حركتي فتح وحماس عند مدخل مخيم المية ومية ولم يفد عن وقوع اصابات وهو الاشكال الاول بين الطرفين في المخيم.

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