وفاة فلسطيني بحادث صدم على أوتوستراد المحمرة عكار

تعرض المدعو (حسان .م) فلسطيني الجنسية لحادث صدم وهو على متن دراجته النارية من قبل أحد السائقين على أوتوستراد المحمرة - عكار، وقد توفي على الفور متأثرا بجروحه.

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