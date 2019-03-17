مخابرات الجيش توقف فلسطيني ولبناني لسرقة كهرباء الدولة عن الشبكة الرئيسية

أوقفت مخابرات الجيش فلسطينيا ولبنانيا يعملان لدى صاحبي مولدات كهربائية في منطقة تعمير عين الحلوة، على خلفية قضية سرقة كهرباء الدولة عن الشبكة الرئيسية وبيعها للمشتركين، والتي كان قد تم كشفها على أثر اشتباه الجيش بكابل كهربائي يربط بين شبكة الكهرباء العامة في خط السكة وبين لوحات تحكم عائدة لمولدات كهربائية يديرها كل من أ.ف. وم.م. في منطقة تعمير عين الحلوة، حيث تبين ان المذكورين يشكلان معا مافيا لسرقة كهرباء الدولة وبيعها لمئات المشتركين على انها كهرباء مولدات.

إشارة الى أن صاحبي المولدات لا يزالان متواريين عن الأنظار، بعد أن سطر القضاء المختص مذكرتي توقيف بحقهما.