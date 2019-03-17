وزير النقل الإثيوبية: هناك تشابه بين حادثة الطائرة الإثيوبية والطائرة الإندونيسية

أعلنت وزيرة النقل الاثيوبية داغماويت موجيس أن "معطيات الصندوقين الاسودين لطائرة "البوينغ 737 ماكس 8" التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية والتي تحطمت في العاشر من آذار شرق أديس ابابا، أظهرت وجود تشابه واضح مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في تشرين الاول/أكتوبر لشركة "ليون إير" الاندونيسية".

وأوضحت موجيس، في مؤتمر صحفي، أن "التقرير الاولي عن أسباب تحطم الطائرة الاثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوما".

يذكر أن الطائرة المنكوبة سقطت بعد انطلاقها من أديس أبابا إلى نيروبي بدقائق، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.