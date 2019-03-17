نتانياهو: إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حماس بوساطة مصرية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حركة "حماس" بوساطة مصرية".

وكان نتانياهو قد لفت، في حديث بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية، إلى "أننا في أوج عملية لملاحقة الإرهابيين بعد عملية سلفيت، وأشد على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك الذين يلاحقون الإرهابيين، أنا متأكد بأنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة".

وأوضح أن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على أراضينا خلال نهاية الأسبوع، حماس تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء لو كان متعمدا أو عن طريق الخطأ"، مشيراً إلى أنه "لهذا السبب أوعزت بمهاجمة 100 هدف إرهابي تابع لحماس فجيش الدفاع سدد لها ضربة مؤلمة. وعند الحاجة، سنصعّد من حدة هذه الغارات وفق الحاجة بغية مواصلة ضمان تحقيق الأمان للمواطنين الإسرائيليين".

وأكد نتانياهو أنه "سيصل إسرائيل هذا الأسبوع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سأبحث معه جهودنا لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا وفوق كل شيء آخر، سنبحث الجهود لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".